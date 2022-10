Foto dall'archivio, simbolo di Twitter

L'oscuramento in seguito a una 'valida richiesta legale': l'anchorman Krasovsky avrebbe detto che i bimbi ucraini devono "bruciare o annegare"

Twitter ha ‘oscurato’ l’account dell’emittente russa Rt (Russia Today) in seguito a una ‘valida richiesta legale’, come spiega la piattaforma social. In caso di richieste legali come un’ingiunzione del tribunale, Twitter interviene e ‘nasconde’ l’account segnalato. Nel caso di Russia Today la decisione riguarda i commenti dell’anchorman Anton Krasovsky sulla situazione della guerra in Ucraina, il quale aveva detto che i “bambini ucraini” dovevano “bruciare o annegare”.

Krasovsky è stato sospeso da Rt, come affermato dalla caporedattrice Margarita Simonyan, che ha anche riferito che l’emittente si dissociava dalle dichiarazioni “disgustose” del giornalista. Krasovsky, come riporta il Guardian, si è scusato per le sue dichiarazioni, definendosi “estremamente imbarazzato”. L’account di Rt risulta oscurato in Portogallo, Finlandia, Svezia, Irlanda, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Italia, Malta, Germania, Grecia, Romania, Paesi Bassi, Bulgaria, Austria, Lussemburgo, Lettonia, Regno Unito, Danimarca , Lituania, Croazia, Estonia, Cipro, Francia, Spagna e Belgio.

