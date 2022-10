Foto dall'archivio, House of Lords

Angela Rayner, vice leader labour: "Abbiamo bisogno di elezioni generali in modo che il pubblico abbia voce in capitolo sul futuro della Gran Bretagna e la possibilità di un nuovo inizio con i laburisti"

L’opposizione all’attacco contro il neo eletto leader Tory, e dunque nuovo premier, Rishi Sunak. “I Tory hanno incoronato Rishi Sunak come primo ministro senza che lui dicesse che avrebbe governato il Paese e senza che nessuno avesse la possibilità di votare. Rishi Sunak non ha mandato e non ha idea di cosa abbiano bisogno i lavoratori. Abbiamo bisogno di elezioni generali in modo che il pubblico abbia voce in capitolo sul futuro della Gran Bretagna e la possibilità di un nuovo inizio con i laburisti”. Lo ha detto Angela Rayner, vice leader del Labour, come riporta Sky News. Scettici anche i liberaldemocratici. “Ora vedremo più o meno lo stesso, perché i parlamentari conservatori complottano e litigheranno tra loro ignorando completamente le enormi sfide che il paese deve affrontare. L’unico modo per la fine del caos è ora un’elezione generale”, ha detto il leader liberaldemocratico Sir Ed Davey.

