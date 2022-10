Lo ha scritto l'ex premier britannico su Twitter a proposito di Rishi Sunak

Subito pronte le congratulazioni di Cameron per il nuovo premier britannico. “Congratulazioni enormi a Rishi Sunak per essere il nuovo primo ministro che dovrà guidarci attraverso tempi difficili. Avevo previsto dieci anni fa che il partito conservatore avrebbe espresso il nostro primo primo ministro indiano britannico e oggi sono orgoglioso di ciò che è accaduto. Auguro il meglio a Rishi, ha tutto il mio sostegno”. Lo ha scritto su Twitter l’ex premier britannico David Cameron.

Huge congratulations @RishiSunak on becoming PM to lead us through challenging times. I predicted a decade ago that @Conservatives would select our first Brit Indian PM & proud today that comes to be. I wish Rishi the v best, he has my wholehearted support https://t.co/yXLyo0hWTq

— David Cameron (@David_Cameron) October 24, 2022