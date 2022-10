Subito dopo l'elezione di Sunak a leader Tory, e quindi premier, l'azione degli attivisti

Azione degli attivisti per il clima nel parlamento britannico, poco dopo l’elezione del nuovo leader Tory Rishi Sunak, che diventa dunque anche premier britannico. Gli attivisti hanno occupato la hall del Parlamento a Westminster: “Il caos costa delle vite” è lo slogan postato da Greenpeace, rivolto proprio a Sunak. “Sunak deve agire per abbassare le bollette subito” dicono ancora gli attivisti.

Activists brought energy bills and read the testimonies of people around the country who are struggling with the cost of living crisis.@RishiSunak must act to lower bills immediately.#ChaosCostsLives pic.twitter.com/mEcbK7noys

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) October 24, 2022