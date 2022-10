A bordo 240 persone. Il KM Express Cantika 77 era diretto a Kalabahi da Kupang

(LaPresse) 14 morti in un incendio scoppiato su un traghetto in Indonesia, con 240 persone a bordo. Il KM Express Cantika 77 era diretto a Kalabahi da Kupang nella provincia di Nusa Tenggara orientale quando ha preso fuoco. Stava trasportando 230 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, hanno spiegato i funzionari locali, aggiungendo che è stata aperta un’indagine per accertare le cause dell’incendio.

