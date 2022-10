Leader del Paese dal 2012

(LaPresse) Il presidente Xi Jinping è stato nominato, per la terza volta consecutiva, a capo del Partito Comunista al potere in Cina, rompendo con la tradizione cinese dei due mandati dei precedenti leader. “Dobbiamo tenere a mente la natura e lo scopo del partito e la nostra missione e responsabilità”, ha detto il politico 69enne ai delegati del partito presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, al termine del XX Congresso del Pcc. Il partito ha anche nominato un Comitato permanente di sette membri, fedelissimi di Xi: ne fanno parte, tra gli altri, Li Qiang e Cai Qi, a capo del partito delle città di Shanghai e Pechino, Ding Xuexiang, direttore dell’ufficio generale del PCC, e Li Xi, capo del partito della provincia del Guangdong. Xi e gli altri membri del Comitato permanente sono apparsi per la prima volta in gruppo davanti ai giornalisti domenica nella Grande Sala del Popolo, a Pechino.

