È stato riferito che ci sono problemi con l'elettricità e l'approvvigionamento idrico

In Ucraina è stata dichiarata l’allerta aerea e sono state registrate esplosioni in molte aree del Paese. Lo riporta Ukrainska Pravda. In particolare, sono coinvolte le regioni di Rivne, Kiev, Odessa, Chernihiv, Kirovohrad, Volyn, Khmelnytskyi. Oleksiy Kuleba, governatore della regione di Kiev, ha riferito che la difesa aerea sta lavorando e ha invitato i residenti a rimanere nei rifugi. È stato riferito che ci sono problemi con l’elettricità e l’approvvigionamento idrico.

Colpite infrastrutture

Allarme attacchi russi in Ucraina. Lo riferisce The Kyiv Independent. “Sindaci e governatori di tre regioni dell’Ucraina occidentale – Rivne Oblast, Khmelnytskyi Oblast e Volyn Oblast, hanno riferito che i siti delle infrastrutture civili sono stati colpiti da missili russi”, riferisce il sito di informazione. Il sindaco di Rivne, ha affermato che un sito di infrastrutture critiche è stato colpito e che gli abitanti delle aree circostanti sono stati evacuati dalle loro case. Non sono state ancora segnalate vittime.

Ihor Polishchuk, sindaco di Lutsk, la capitale dell’ Volyn Oblast’, ha riferito che l’attacco russo ha colpito un impianto energetico della città e che parte di Lutsk è stata tagliata fuori dall’elettricità. E ha aggiunto che anche un edificio residenziale è stato danneggiato a causa dell’attacco e un civile è rimasto ferito.

Blackout

I militari russi “hanno effettuato un altro attacco missilistico contro gli impianti energetici delle principali reti delle regioni occidentali dell’Ucraina. L’entità dei danni è paragonabile o può superare le conseguenze dell’attacco del 10-12 ottobre”. Lo rende noto l’operatore ucraino Ukrenergo, citato da Ukrainska Pravda, spiegando che restrizioni sull’approvvigionamento energetico sono state applicate nelle regioni di Kiev, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kirovohrad.

