Lo ha riferito la BBC Persian

La scalatrice iraniana Elnaz Rekabi è stata messa agli arresti domiciliari. L’atleta aveva preso parte ad una gara in Corea del Sud senza indossare il velo islamico. Lo riferisce la Bbc Persian citando una “fonte informata”, secondo cui Rekabi è stata messa sotto pressione per fare una “confessione forzata”. La 33enne Rekabi è tornata mercoledì dai Campionati asiatici di arrampicata sportiva a Seoul, accolta come una eroina dai suoi sostenitori all’aeroporto di Teheran.

