Video celebrativo in occasione dell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo

Un video celebrativo per salutare e ringraziare Mario Draghi è stato proiettato in occasione dell’ultimo vertice dei capi di Stato e di governo europei in corso a Bruxelles. “Grazie Maio, arrivederci”, l’omaggio al presidente del Consiglio italiano. DISTRIBUTION FREE OF CHRAGE – NOT FOR SALE

