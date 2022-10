È stato inaugurato a Suippes, nel nord-est del paese

Dal rintracciare i sospetti negli attacchi di Parigi del 2015 alla lotta contro gli estremisti in Sahel, i cani hanno aiutato soldati francesi, agenti di polizia e altri soccorritori a salvare vite per oltre un secolo. Per mostrare il riconoscenza la Francia ha inaugurato a Suippes, nel nord-est del paese, il primo memoriale in omaggio a tutti i “cani eroi civili e militari”. Il 132° reggimento di fanteria dell’esercito francese addestra cani da 45 anni. I cani militari sono attualmente coinvolti in operazioni francesi all’estero, compresa la regione del Sahel, l’Africa occidentale e il Medio Oriente. Il monumento è un’iniziativa del canile francese Centrale Canine, una Ong fondata nel 1881. La scultura dell’artista franco-colombiano Milthon rappresenta un soldato della prima guerra mondiale e il suo cane.

