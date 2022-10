La portavoce del ministro degli Esteri: "La missione aumenta qualitativamente il coinvolgimento europeo"

Nuovo avvertimento di Mosca all’Unione Europea. Secondo quanto detto dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing, la decisione dei Ventisette di creare una missione di assistenza militare per l’Ucraina accresce il “coinvolgimento dell’Ue” e la trasforma in “una parte del conflitto“. Lo riporta l’agenzia Tass.

“Il 17 ottobre i ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno approvato la creazione di una missione dell’Ue per l’assistenza militare in Ucraina. Sarà schierata tra un mese e in due anni dovrebbe formare più di 15.000 ufficiali militari a vari livelli. Per questa impresa sono stanziati 107 milioni di euro in più. Questo passaggio, insieme alla fornitura di armi letali al regime di Kiev, aumenta qualitativamente il coinvolgimento dell’Unione Europea, rendendola, ovviamente, una parte in conflitto”, ha affermato Zakharova.

