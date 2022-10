Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti alla Casa Bianca

(LaPresse) Credo che Vladimir Putin “si trovi in una posizione incredibilmente difficile” e “sembra che l’unico strumento che abbia a disposizione sia brutalizzare i cittadini ucraini, per intimidirli e farli capitolare, ma non lo faranno”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.

