Foto dall'archivio

Le minacce cinesi di un’azione militare contro Taiwan “non sono assolutamente un’opzione” e “spingeranno solo le nostre due parti più lontano l’una dall’altra”. Lo ha detto la presidente taiwanese Tsai Ing-wen parlando in occasione della festa nazionale di Taiwan. Tsai ha affermato che la Cina non dovrebbe confondere la concorrenza all’interno del sistema politico democratico multipartitico di Taiwan per debolezza e “tentativo di dividere la società taiwanese”. “Voglio chiarire alle autorità di Pechino che lo scontro armato non è assolutamente un’opzione per le nostre due parti”, ha detto Tsai. “Solo rispettando l’impegno del popolo taiwanese nei confronti della nostra sovranità, democrazia e libertà può esserci una base per riprendere un’interazione costruttiva attraverso lo Stretto di Taiwan“, ha aggiunto ancora.

