La principale sospettata è una senza tetto di 24 anni con problemi psichiatrici

Quattro persone restano in stato di fermo a Parigi per l’assassinio della 12enne Lola, ritrovata senza vita in un baule venerdì scorso. Secondo quanto riporta Le Parisen, la principale sospettata è una senzatetto di 24 anni con problemi psichiatrici. Al momento la pista privilegiata dagli inquirenti è quella di un atto ‘gratuito’ senza un movente specifico ma frutto dell’emarginazione in cui i fermati vivevano. Il sospetto degli inquirenti è che la ragazza sia stata anche stuprata e torturata.

