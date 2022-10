Le parole dello scrittore francese a margine della Festa del Cinema di Roma

(LaPresse) – “Devo dire che prima di oggi ho deciso di cominciare qualsiasi intervista insistendo sul fatto che stiamo vivendo noi in Italia, Francia in Europa accanto ad uno Stato, l’Iran che uccide le donne e con questo Stato abbiamo delle relazioni commerciali normali. Devo riconoscere che viviamo in una situazione di vergogna assoluta”. Così lo scrittore Daniel Pennac a margine della Festa del Cinema di Roma.

