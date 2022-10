Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il nuovo pacchetto di aiuti militari da 725 milioni di dollari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto “sinceramente grato” al presidente degli Stati Uniti Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari da 725 milioni di dollari che gli Usa forniranno all’Ucraina. “Riceveremo, in particolare, i tanto necessari proiettili per Himars e artiglieria”, ha scritto Zelensky su Twitter definendolo “un regalo splendido per la Giornata dei difensori”. Ha inoltre aggiunto: “L’aggressore russo sarà sconfitto, l’Ucraina sarà libera”.

Sincerely grateful to @POTUS, the 🇺🇸 people for providing another $725 mln security aid package. We will receive, in particular, much-needed rounds for HIMARS and artillery. A wonderful gift for 🇺🇦 Defenders’ Day! The Russian aggressor will be defeated, 🇺🇦 will be free!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2022