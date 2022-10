Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi

L’istituzione di una “zona di sicurezza” per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ora è “più vicina”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. “In arrivo in Polonia con il treno notturno dall’Ucraina dopo un’intensa settimana di consultazioni con Russia e Ucraina. Ci stiamo avvicinando all’istituzione di una zona di sicurezza per la centrale nucleare di Zaporizhzhia: la situazione dell’impianto è insostenibile e abbiamo bisogno di un’azione immediata per proteggerla”, ha scritto Grossi su Twitter.

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with 🇷🇺 & 🇺🇦. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant’s situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3

