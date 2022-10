Nikolas Cruz, 24 anni, nel 2018 è entrato in un liceo della Florida e ha sparato uccidendo 17 persone

La giuria di Fort Lauderdale nelle sue considerazioni iniziali ha raccomandato la condanna all’ergastolo per il 24enne Nikolas Cruz, autore nel 2018 della strage del liceo di Parkland, in Florida, nel quale morirono 17 persone (14 studenti e tre insegnanti). Il verdetto raggiunto all’unanimit√†, ancora in fase di lettura in aula, lascia intendere che la giuria abbia anche deciso per la condanna a morte per Cruz, per la quale era richiesto un giudizio unanime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata