La presidente della Commissione Ue

“Il fallimento della Russia da solo non salverà l’ordine globale basato sulle regole. Dobbiamo ricostruire la fiducia nelle nostre regole globali e nei loro valori universali.

In questi tempi di trasformazione e turbolenza, l’Europa deve impegnarsi ancora di più sulla scena mondiale”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter, citando il suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori Ue.

“Il litio o i metalli delle terre rare sono vitali per la nostra transizione verde e digitale. Nessuna turbina eolica, nessun pannello solare senza queste materie prime. La domanda aumenterà esponenzialmente. Questa è una buona notizia, perché dimostra che la transizione verde sta procedendo. La cattiva notizia è che un paese domina il mercato globale. Questa è la Cina”, ha aggiunto von der Leyen.

“Inoltre – queste risorse dovrebbero essere sempre estratte in modo responsabile, sia per l’ambiente che per le comunità locali. Quindi parte della soluzione è rafforzare la nostra cooperazione con partner che la pensano allo stesso modo come il Canada, come il Cile o come l’Australia”, ha aggiunto. “Le coraggiose donne iraniane che chiedono libertà e uguaglianza. È un grido per l’uguaglianza e i diritti delle donne e il nostro messaggio deve essere chiarissimo: dobbiamo chiedere che la violenza si fermi. Le donne devono poter scegliere e dobbiamo ritenere responsabili coloro che sono responsabili della repressione delle donne. Ora è il momento di sanzionare i responsabili. La scioccante violenza inflitta al popolo iraniano non può rimanere senza risposta”.

Bosnia oggi status di candidato

“Oggi abbiamo proposto di concedere lo status di candidato Ue alla Bosnia-Erzegovina in una decisione del Collegio dei commissari”, ha aggiunto von der Leyen.

