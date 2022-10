La premio Nobel per la pace tra gli sfollati della provincia di Dadu Sindh

La premio Nobel per la pace Malala Yousafzai è in Pakistan, suo paese natale, in visita nei luoghi e tra gli sfollati colpite dalle inondazioni. Malala si è recata nella provincia di Dadu Sindh, tra le più devastate dalle alluvioni. Scopo del suo viaggio è “mantenere l’attenzione internazionale sull’impatto delle inondazioni in Pakistan e rafforzare l’invio di aiuti umanitari”. 10 anni fa, il 9 ottobre 2012, Malala, allora 15enne, fu vittima di un attentato da parte dei talebani.

