Tanti i cartelli con la scritta "La Russia è uno stato terrorista"

(LaPresse) La protesta anti-Russia arriva in Australia. A Sydney in centinaia sono scesi in piazza con le bandiere ucraine per esprimere sostegno a Kiev e condannare i recenti attacchi di Mosca alle grandi città in Ucraina. Tanti i cartelli con la scritta “La Russia è uno stato terrorista”

