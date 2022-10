Si allarga la protesta contro il regime degli Ayatollah

(LaPresse) – Si allarga la protesta in Iran che ormai travalica la ribellione al velo obbligatorio ed è diretta al regime degli Ayatollah. Lunedì i lavoratori della raffineria ad Asalouyeh, nel sud del paese, hanno scioperato intonando cori contro la Guida Suprema della Repubblica Islamica Khamenei. “Morte al dittatore”, lo slogan dei manifestanti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

