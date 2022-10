Il cancelliere tedesco: "Serve una reciproca responsabilità"

(LaPresse) “Dobbiamo agire per ridurre i prezzi delle materie fossili, del gas, del petrolio e del carbone, ad un livello tollerabile”. A dirlo è il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha dichiarato che intende discutere, con le sue controparti del G7, come ridurre l’impennata dei prezzi dei combustibili fossili. Palrando durante una conferenza dell’industria meccanica tedesca Scholz ha sostenuto che il primo compito deve essere garantire che i prezzi delle risorse fossili, del gas, del petrolio e del carbone scendano. Secondo il cancelliere però questa non può essere una scelta unilaterale ed è infatti intenzionato a mettere in evidenza la “reciproca responsabilità”, in particolare sui prezzi del gas.

