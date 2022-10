La tragedia a Las Tejerías: decine di dispersi

Una frana alimentata da inondazioni e giorni di pioggia torrenziale ha travolto il villaggio di Las Tejerías, nel Venezuela centrale, provocando la morte di almeno 22 persone, mentre decine risultano disperse. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, fango, rocce e alberi hanno attraversato i quartieri del paese nella tarda serata di sabato 8 ottobre, travolgendo tutto quello che trovavano sulla loro strada. I residenti hanno avuto solo pochi secondi per mettersi in salvo quando i detriti sono precipitati a valle da una montagna sopra il villaggio. Decine di quartieri, aziende e case sono state distrutte. Saranno allestiti rifugi per la protezione di coloro che hanno perso la casa, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro con l’aiuto di cani addestrati e droni nella speranza di trovare sopravvissuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata