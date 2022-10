Così il presidente ucraino nel consueto videomessaggio: "Il terrorismo è un crimine e deve essere punito"

(LaPresse) “Oggi voglio rivolgere questo appello a quanti nel mondo subiscono le manipolazioni russe sui presunti negoziati. Sul fatto che presumibilmente solo i negoziati possono porre fine a questa brutale guerra terroristica russa. Lo stato terrorista vuole la pace? Ovviamente no. Lo dimostra ogni giorno e ogni notte”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale. Il terrorismo è un crimine che deve essere punito. Il terrorismo a livello statale è uno dei crimini internazionali più terribili, che minaccia non solo una persona al mondo, ma l’intera comunità internazionale”, ha aggiunto. “Se il terrore rimane impunito, se il terrorista riesce a spaventare così tanto che qualcuno nel mondo è disposto semplicemente ad accettare di chiudere un occhio sul terrore, allora quella sarà una perdita: una perdita di libertà, una perdita di umanità e una perdita della democrazia. Questo è esattamente ciò che vuole la Russia. È per questo che ha bisogno di tutto questo terrore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata