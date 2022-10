L'Alto rappresentante Ue per la politica estera ha avuto una telefonata con il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba

Oggi l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha avuto una telefonata con il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba per discutere degli ultimi attacchi indiscriminati della Russia. “Borrell – si legge in una nota del Servizio per l’Azione esterna – ha condannato con la massima fermezza gli atroci attacchi contro civili e infrastrutture civili da parte della Russia in diverse città e regioni ucraine, tra cui il centro di Kiev”.

“Si tratta di attacchi barbari e codardi a infrastrutture puramente civili, comprese case, strade, parchi, campi da gioco e altri luoghi pubblici, che prendono di mira civili innocenti che si recano al lavoro ea scuola nel traffico mattutino. L’Alto rappresentante ha espresso le sue condoglianze alle vittime degli attacchi missilistici russi, alle loro famiglie e al popolo ucraino. Con questi attacchi la Russia punta a fare il massimo del male. La presa di mira indiscriminata di civili è vietata dal diritto umanitario internazionale e costituisce crimini di guerra”.

“L’Alto rappresentante ha chiarito che la leadership politica e militare russa e il suo complice – il regime di Lukashenko in Bielorussia, nonché tutti i responsabili e coinvolti in questi e altri crimini di guerra commessi in Ucraina, saranno ritenuti responsabili. Ha sottolineato in particolare che l’Ue ha visto come il governo bielorusso abbia accusato falsamente l’Ucraina – che è una vittima, non un aggressore – di aver pianificato un attacco sul territorio della Bielorussia. Tali accuse infondate sono del tutto inaccettabili”, si legge nella nota.

“Quanto all’annuncio di Lukashenko di schierare un gruppo regionale di truppe bielorusse e russe, ha esortato le autorità bielorusse ad astenersi da qualsiasi ulteriore coinvolgimento della Bielorussia in questa brutale impresa illegittima e in particolare a cessare immediatamente di consentire al territorio della Bielorussia di fungere da trampolino di lancio per attacchi contro civili ucraini. Ha elogiato la forza, il coraggio e la resistenza del popolo ucraino nel resistere alla guerra di aggressione della Russia e sta con loro in ferma solidarietà. L’Ue continuerà a fornire sostegno politico, militare ed economico all’Ucraina per tutto il tempo necessario e nella misura necessaria“.

