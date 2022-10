La protesta è andata in scena nella capitale e in diverse città nel Paese

Anti-abortisti in piazza domenica a Città del Messico in una protesta definita “a favore delle donne“. L’organizzazione Un Dia Por Todays ha affermato che almeno un milione di persone ha partecipato a marce simili in 31 Stati. È il secondo anno consecutivo che la marcia si svolge nella capitale del Paese. La protesta si è scatenata dopo che gli aborti fino a 12 settimane sono stati depenalizzati in almeno 10 Stati.

