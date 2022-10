Le parole del leader di Kiev nel consueto videomessaggio al Paese

“Purtroppo in Crimea era nuvoloso, anche se faceva caldo. Ma non importa quali siano le nuvole, gli ucraini sanno cosa fare. E sanno che il nostro futuro è soleggiato. Questo è un futuro senza invasori. In tutto il nostro territorio e, in particolare, in Crimea”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio al Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata