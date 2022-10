corgi, regina elisabetta, Buckingham Palace

Elisabetta II amava tantissimo questi cani che l'hanno accompagnata per tutta la vita

(LaPresse) I proprietari dei corgi e i loro cani si sono riuniti domenica davanti ai cancelli di Buckingham Palace a Londra per onorare la memoria della Regina Elisabetta II. La sovrana amava tantissimo questa razza canina diventata popolarissima grazie a lei: nel corso della sua vita, ne ha posseduti quasi 30. L’amore della regina per i corgi iniziò nel 1933, quando suo padre, Re Giorgio VI, portò a casa un Pembroke Welsh corgi che chiamarono Dookie. Per tutti i 70 anni di regno di Elisabetta, i corgis sono stati al suo fianco, accompagnandola nelle visite ufficiali, dormendo nella loro stanza a Buckingham Palace con cambi di lenzuola giornalieri e, occasionalmente, pizzicando le caviglie di qualche visitatore o membro della famiglia reale.

