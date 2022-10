Il 30 ottobre la sfida per la presidenza con Lula

Jair Bolsonaro e lo sfidante Luiz Inácio Lula da Silva proseguono la campagna elettorale in vista del ballottaggio alle presidenziali del Brasile del 30 ottobre. Il capo di Stato uscente ha partecipato a un evento religioso per Nostra Signora di Nazareth a Belém, dove i fedeli hanno navigato in barca in una processione fluviale. Bolsonaro poi è sfrecciato via su una moto d’acqua, salutando i suoi sostenitori.

