I bombardamenti avvenuti in un’area industriale nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia “hanno danneggiato una linea che fornisce elettricità all’unità del reattore 6, costringendo a fare temporaneamente affidamento ai generatori diesel di emergenza”. Lo rende noto l’Aiea su Twitter. Il direttore generale Rafael Mariano Grossi ha spiegato che oggi c’è stato alla centrale il primo cambio fra gli esperti del presidio fisso. “Sono immensamente grato a due dei nostri esperti che sono stati alla stazione per più di 5 settimane e ai quattro che sono lì ora. Stanno facendo un lavoro critico in condizioni molto difficili e ne siamo orgogliosi”, ha sottolineato.

