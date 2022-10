Il premier a margine del Consiglio europeo informale a Praga: "Sostegno unanime a Kiev"

“Tutti hanno riaffermato il sostegno unanime all’Ucraina nella sua guerra, sul piano finanziario e militare, e soprattutto se è ricominciato a parlare di ricostruzione. Probabilmente ci sarà una grande conferenza in Germania per cominciare veramente a preparare un piano di ricostruzione. Ma sostanzialmente c’è stata grande unità“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo informale a Praga, che si dice “soddisfatto” del vertice. “Molti paesi si sono lamentati della propaganda russa nei loro paesi che è diventata piu aggressiva e si sono posti il problema di cosa fare. Questa propaganda è piena di menzogna e quindi i paesi reagiscono. Questa è stata un’altra valutazione abbastanza condivisa”.

