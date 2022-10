Il presidente turco: "Il concetto di famiglia è un must per noi. Perché una nazione forte deriva da una famiglia forte"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha parlato di diritti Lgbtq+, esprimendo ancora una volta la sua contrarietà. “Il concetto di famiglia è un must per noi. Perché una nazione forte deriva da una famiglia forte. Ora dobbiamo lavorare anche su questo. Perché recentemente hanno introdotto i diritti Lgbt nella società, e i dirtti Lgbt sono la ragione per cui la nostra struttura familiare sta degenerando”.

