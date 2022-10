35 morti tra cui 22 bambini uccisi da un ex poliziotto

(LaPresse) I parenti delle vittime della strage all’asilo di Nongbua Lamphu in Thailandia si sono riuniti nella struttura per ricevere aiuto psicologico. Sono 35 i morti nella sparatoria avvenuta in un asilo di Nongbua Lamphu in Thailandia. Dopo la strage l’autore, un ex agente di polizia, ha guidato fino alla sua casa dove ha ucciso la moglie e il figlio prima di togliersi la vita. L’assalto è iniziato attorno alle 12.30 locali. All’interno della scuola sono stati uccisi 22 bambini, 19 maschi e 3 femmine, e due adulti. L’uomo, secondo i media locali, avrebbe usato anche un coltello. Successivamente l’assalitore è salito sulla sua auto è ha continuato a sparare, ha detto all’Associated Press il generale Paisal Luesomboon. Secondo le forze dell’ordine fuori dall’asilo sono stati uccisi altri due bambini e dieci adulti, compresi la moglie e il figlio del killer.

