Così il presidente del Consiglio uscente in punto stampa a margine del Consiglio europeo informale a Praga

(LaPresse) “Sull’energia le cose si sta muovendo. La Commissione presenterà al Consiglio europeo del 20 ottobre una proposta in cui i tre elementi, cioè far diminuire i prezzi, avere un elemento di solidarietà nel meccanismo e un inizio di riforma del mercato dell’elettricità, ci saranno”. Così il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, in punto stampa a margine del Consiglio europeo informale a Praga. E aggiunge: “Condivido la proposta che hanno fatto Gentiloni e Breton” di un nuovo fondo Sure, “proposte simili le ho fatte anche 5, 6 mesi fa. E’ una proposta molto naturale in questa situazione, tanto più ovviamente dopo la decisione tedesca”. DSTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

