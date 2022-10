In Parlamento ha detto: "Siete i benvenuti a sostenere (la risoluzione) per Mahsa Amini, per le donne, per la libertà della vita"

(LaPresse) La deputata belga Darya Safai si è tagliata i capelli in Parlamento in solidarietà con le donne iraniane che protestano contro le leggi sull’Hijab e la polizia giudiziaria, dopo la morte di Mahsa Amini. Safai, di origine iraniana, si è tagliata una ciocca di capelli dicendo: “Siete i benvenuti a sostenere (la risoluzione) per Mahsa Amini, per le donne, per la libertà della vita”. Un’altra deputata ha seguito il suo gesto, consegnadole una ciocca di capelli.

