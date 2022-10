Un convoglio di camion è arrivato nello stato americano con rifornimenti tra cui acqua e altri beni di prima necessità

Membri della Guardia nazionale dell’esercito della Florida hanno consegnato aiuti alle vittime dell’uragano Ian nella zona di Fort Myers, duramente colpita dalla tempesta. Un convoglio di camion è arrivato con rifornimenti tra cui acqua e altri beni di prima necessità. Gli sforzi per tornare alla normalità continuano in tutto lo stato americano da quasi una settimana, da quando Ian si è abbattuto lungo la costa sud-occidentale della Florida come uragano di categoria 4.

