L'Alto rappresentante Ue per la politica estera è intervenuto alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sull'Ucraina

“Ci sono buone notizie sul campo di battaglia, l’Ucraina sta tornando all’offensiva. La guerra è entrata in una nuova fase. È senza dubbio una fase pericolosa perché ora siamo in uno scenario terribile. Non dobbiamo distogliere lo sguardo da questo”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sull’Ucraina.

“È uno scenario che coinvolge un’energia nucleare, che si sta attualmente ritirando dal teatro convenzionale, ma minaccia di schierare armi nucleari. Questo scenario è indubbiamente fonte di preoccupazione e dobbiamo dimostrare che il nostro sostegno all’Ucraina non si sta indebolendo”, ha rimarcato.

Accordo su nuovo pacchetto sanzioni

“Abbiamo istituito un nuovo pacchetto di sanzioni generali e personali. I nostri ambasciatori hanno lavorato duramente la scorsa notte, l’incontro sta continuando questa mattina e spero che si possa arrivare a un accordo prima della fine di questa sessione plenaria (ovvero domani, ndr)”. Domani e venerdì si svolgerà a Praga il vertice dei leader Ue e l’intenzione è arrivare al Summit con il nuovo pacchetto approvato.

L’attacco a Putin

Putin “sta aspettando l’arrivo del generale inverno che ha sempre aiutato la Russia nei conflitti precedenti. Spera che il freddo artico, le forniture di gas e gli alti prezzi dell’energia con le basse temperature, indeboliranno la volontà di continuare il nostro sostegno all’Ucraina. E questo è il luogo in cui devo chiedere agli europei di capire cosa sta succedendo. Il nostro sostegno all’Ucraina non è solo una questione di generosità e il sostegno all’Ucraina deve rimanere totale perché è intimamente legato al nostro. Questo conflitto “non può finire perché il mondo occidentale si esaurisce. Questo è ciò che Putin spera accada. Pensa che le democrazie siano deboli”, spiega.

