Secondo le autorità locali, le violenze sono da attribuire a gruppi di narcotrafficanti

(LaPresse) È di almeno 15 morti e oltre 20 feriti il bilancio degli scontri scoppiati fra detenuti armati di pistole e coltelli all’interno del carcere di Latacunga, in Ecuador, 80 chilometri a sud della capitale Quito. Lo riferiscono le autorità locali, che attribuiscono le violenze a gruppi di traffico di droga nazionale e internazionale in lotta per il potere e per i diritti di distribuzione degli stupefacenti. Gli agenti stanno ancora setacciando i padiglioni della prigione alla ricerca di altri corpi. Secondo il servizio penitenziario, sono 316 i detenuti rimasti uccisi nelle carceri dell’Ecuador lo scorso anno. Finora quest’anno ci sono stati 90 morti.

