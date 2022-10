Gli attivisti intrappolati in un garage e aggrediti nell'ateneo di Teheran

(LaPresse) – Nell’ondata di proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini gli studenti sono in prima linea. A Teheran all’Università di Sharif le forze di sicurezza hanno costretto i giovani a riunirsi in un garage per poi attaccarli, sparando proiettili di gomma.

