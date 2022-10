Alla gente del posto i volontari hanno portato cibo e coperte

A Izium, città ucraina recentemente liberata dal controllo russo, decine di persone hanno aspettato in fila per ricevere aiuti umanitari. La gente del posto ha ricevuto coperte e pane dai volontari. La città, occupata dalle truppe di Mosca per sei mesi, è ancora senza luce, gas e acqua. Secondo il governo della città, a Izium ci sono circa 10.000 residenti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata