Gli assalitori si sarebbero nascosti tra i fedeli di una vicina moschea

(LaPresse) È di 19 morti, fra cui 4 membri dei Guardiani della rivoluzione, il bilancio di un attacco avvenuto da parte di separatisti armati contro una stazione di polizia nella città sudorientale di Zahedan, in Iran. Gli assalitori si sarebbero nascosti tra i fedeli di una vicina moschea. Oltre a riferire dei 19 morti. il governatore provinciale Hossein Modaresi parla di 32 membri della Guardia rivoluzionaria feriti negli scontri, compresi volontari delle forze Basiji. Al momento non è chiaro se l’attacco sia o meno legato alle massicce proteste in corso in Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre a seguito del suo arresto da parte della polizia morale per non avere indossato correttamente il velo. IMMAGINI UTILIZZABILI SOLO PER 48 ORE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata