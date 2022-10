Oltre 100 persone hanno perso la vita nella calca innescata dal lancio di lacrimogeni della polizia

(LaPresse) In centinaia si sono radunati in una piazza di Giacarta dopo la morte di oltre 100 persone durante una partita di calcio, innescata dal lancio di gas lacrimogeni della polizia nello stadio, per una fiaccolata. Nelle immagini le persone cantano mentre alzano al cielo le sciarpe delle squadre di calcio del Paese asiatico.

