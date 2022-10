Centinaia di persone in piazza per chiedere la libertà delle donne

Centinaia di persone si sono radunate a Istanbul per protestare contro il regime iraniano dopo la morte delle 22enne Mahsa Amini a Teheran nelle mani della polizia “morale” dopo l’arresto. Manifestanti iraniani e turchi si sono radunati nel distretto asiatico di Kadikoy per chiedere la caduta del governo iraniano e la libertà delle donne. I manifestanti hanno bruciato l’hijab e tagliato i capelli per mostrare solidarietà alle donne in Iran soggette a dure leggi sul coprirsi la testa, mentre altri cantavano “Die, die dictator” e “Woman, life, freedom”.

