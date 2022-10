Lo riferisce il presidente dell'agenzia nucleare ucraina Energoatom: arrestato dai russi

Ieri intorno alle 16:00 “il nostro dipendente, il direttore generale della centrale nucleare di Zaporizhzhia Ihor Murashov, è stato arrestato dalla pattuglia russa mentre si recava dallo stabilimento alla città di Energodar”. Lo dichiara il presidente dell’agenzia nucleare ucraina, Energoatom, Petro Kotin. “Il veicolo del direttore generale della centrale nucleare è stato fermato, è stato portato fuori dall’auto e con gli occhi bendati è stato condotto in una località sconosciuta. Per il momento non ci sono informazioni sul suo destino – prosegue Kotin – Il direttore generale della ZNPP Ihor Murashov è una persona autorizzata e ha la responsabilità principale ed esclusiva per la sicurezza nucleare e dalle radiazioni della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La sua detenzione da parte dei russisti mette a repentaglio la sicurezza operativa dell’Ucraina e della più grande centrale nucleare d’Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata