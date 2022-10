Foto dall'archivio

Il convoglio colpito nel distretto di Kupiansk

Le forze russe hanno attaccato un convoglio che stava evacuando civili nel nordest dell’Ucraina, nel distretto di Kupiansk, e il bilancio è di 24 morti. Lo riferisce il governatore della regione di Kharkiv, Syniehubov. L’attacco su persone che provavano a fuggire dall’area per evitare di essere bombardate è una “crudeltà che non può essere giustificata”, ha dichiarato Syniehubov.

I servizi di sicurezza dell’Ucraina, la forza di polizia segreta nota con l’acronimo Sbu, hanno pubblicato fotografie del convoglio attaccato. Almeno un camion sembra essere stato fatto saltare in aria e si vedono cadaveri bruciati sul pianale. In fiamme anche un altro veicolo nella parte in testa al convoglio. Nelle foto si vedono corpi che giacciono sul ciglio della strada o ancora all’interno dei veicoli, che sembravano bucherellati da fori di proiettile.

