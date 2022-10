Le immagini mostrano anche dove è saltata la corrente elettrica

(LaPresse) La National Oceanic and Atmospheric Administration ha diffuso immagini satellitari che mostrano l’impatto dell’uragano Ian sulle interruzioni di corrente. Le immagini mostrano anche dove è saltata la corrente elettrica in Florida, rivelando zone buie in tutto lo Stato. CREDIT: NOAA

