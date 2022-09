Le parole del presidente ucraino nel suo consueto videomessaggio al Paese

“Il prezzo del fatto che una persona in Russia voglia continuare questa guerra significherà che l’intera società russa sarà lasciata senza un’economia normale, senza una vita dignitosa e senza riguardo per i valori umani. Questo può ancora essere evitato ma bisognerà fermare chi in Russia vuole la guerra più della vita. La vostra vita, cittadini russi”. Lo ha detto nel suo consueto videomessaggio serale su telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

