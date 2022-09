Le parole del leader del Cremlino durante la cerimonia per l'annessione dei territori ucraini occupati

(LaPresse) “Invitiamo Kiev a tornare al tavolo negoziale, ma la scelta dei referendum non sarà oggetto di discussione, è una scelta ormai fatta e la Russia non la tradirà”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso durante la cerimonia per l’annessione dei territori ucraini occupati.

