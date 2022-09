Per evitare che i veicoli saltassero la coda attraversando le piazzole di sosta, sono state posate file di pietre sul bordo della strada

Centinaia di auto si sono messe in coda per raggiungere il valico di frontiera di Verkhny Lars, dal sud della Russia verso la Georgia. Per evitare che i veicoli saltassero la coda attraversando le piazzole di sosta, sono state posate file di pietre sul bordo della strada. Diversi venditori locali hanno visto il traffico come un’opportunità, vendendo cibo dai furgoni e bottiglie di carburante. I funzionari di frontiera georgiani hanno anche distribuito aiuti umanitari – come acqua, cibo e coperte – alle persone che andavano nella direzione opposta per distribuirli tra coloro che aspettavano di lasciare la Russia. Alcuni residenti della vicina Vladikavkaz sono usciti in auto per distribuire cibo a chi aspettava in coda.

